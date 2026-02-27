アメリカとイランの高官による核協議がスイスで行われました。イラン側は「良い進展があった」などと述べ、1週間以内に再び協議することを明らかにしました。【写真を見る】イラン核協議 「良い進展があった」「前向きだった」も隔たり示唆1週間以内に再協議へスイス・ジュネーブでは26日、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、イランの核開発をめぐる協議が行われました。協議は仲介国のオ