ネペンテス（NEPENTHES）が、「ニューエラ（New Era）」とコラボレーションしたキャップを発売する。2月28日11時30分からネペンテス系列各店と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボキャップはニューエラの「59FIFTY®」をベースに採用。ネペンテス、「ニードルス（NEEDLES）」「サウス2 ウエスト8（SOUTH2 WEST8）」の各ブランドロゴをフロントとバックに刺繍した。価格は各8250円。◾️