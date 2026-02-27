札幌・中央警察署は2026年2月26日、不同意わいせつや16歳未満の者に対する映像送信要求などの疑いで、愛知県に住む無職の男（31）を逮捕しました。男は2024年11月29日午後9時15分ごろから9時50分ごろまでの間、札幌市内の10代前半の少女にわいせつな映像を送信することを要求し、わいせつな姿を撮らせるなどの疑いが持たれています。警察によりますと、男と少女はアプリケーションのメッセージでやりとりをしていた関