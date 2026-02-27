27日午前6時24分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は上川地方北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の音威子府村、上川中川町、遠別町、それに天塩町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道音威子府村上川中川町遠別町