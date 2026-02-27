中島健人が主演し、ヒロインを長濱ねるが務める映画『ラブ≠コメディ』が、7月3日より公開されることが決定。ティザービジュアル、中島と長濱のコメントが到着した。【写真】中島健人、「メンズノンノ」3月号カバーに登場！本作は、単なるラブコメディにとどまらず、熱き情熱をまとった生き方と愛を真正面から描く“胸アツ”お仕事エンターテインメント。主人公の神崎麗司は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコ