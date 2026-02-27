“令和の峰不二子”と呼ばれているモデルでインフルエンサー・阿部なつきが、25日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「強い性格に見られがちだけど、そんなことないです」とつづり、タイトな黒ニットとトップス姿を公開。優しい笑顔でカメラを見つ