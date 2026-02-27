劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の4月10日の公開を記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、4週連続で劇場版「名探偵コナン」の過去作を放送。3月27日は『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、4月3日は『緋色の弾丸』、4月10日は前作『隻眼の残像（フラッシュバック）』、4月17日は『ハロウィンの花嫁』を届ける。【写真】主要キャラクターがほぼ勢ぞろい！『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』場面写