モデルでの生見愛瑠が25日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】生見愛瑠、“黒タイツ姿”に絶賛の声「神スタイル」「美脚」生見は「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶 ありがとうございました！ 3月20日公開ですお楽しみに」と投稿。24日に行われた映画『君が最後に遺した歌』完成披露舞台あいさつのオフショットを公開した。同作は道枝駿佑が主演を務め、生見は