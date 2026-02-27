大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で関取復帰を狙う、人気小兵力士の幕下・炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が、２６日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。脊髄（せきずい）損傷による７場所連続休場から２４年名古屋場所で復帰。先場所は関取復帰を懸けた七番相撲に敗れ、十両復帰は持ち越しとなった。今場所は東幕下４枚目に番付を上げた３１歳が、返り咲きに懸ける思い、先場所の悔しさと裏側を明か