侍ジャパンがバンテリンドームで練習米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、キャッチボールやチューブトレーニングを行った。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と会見。1994年生まれの同級生とあって、仲の良さが随所に滲み出る12分間だった。ともに名古屋からチームに合流した2人。心境を問われ