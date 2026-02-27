◇米大リーグオープン戦ブルージェイズ７―８マーリンズ（２６日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、本拠地でのマーリンズとのオープン戦に「６番・三塁」で先発。第３打席に渡米後最速となる打球速度１０４・９マイル（約１６９キロ）の痛烈な左翼線２点タイムリーを放って代走を出されて交代。３打数１安打２打点１三振で、ワールド・ベー