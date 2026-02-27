愛知県小牧市のビルの女子トイレで、スマートフォンで17歳の少女を盗撮したとして32歳の男が26日、逮捕されました。逮捕されたのは、愛西市の会社員・堀真司容疑者(32)です。警察によりますと、堀容疑者は今月22日、小牧市内にあるビルの女子トイレで17歳の少女を盗撮した疑いが持たれています。別の女性が堀容疑者が女子トイレの個室の上からスマートフォンを向けているところを目撃し、ビルの関係者を通じて