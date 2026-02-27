組織において、業務の引き継ぎはリスク管理の要だ。しかし、同僚に引き継ぎしようとしたら、拒否されたという驚きの投稿が、埼玉県に住む40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）から寄せられた。男性が4年前に勤務していた会社でのこと。そこは主にコールセンター運営を受託しており、男性は営業部門から異動してきた管理職の同僚と一緒に業務に当たっていた。男性曰く、その同僚は営業経験が豊富で、過剰な