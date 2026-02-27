プレイヤーとしての輝かしい実績が、必ずしも優れたマネジメント能力に直結するわけではない。埼玉県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、4年前に勤務していた会社での苦い体験談を寄せた。そこは主にコールセンター運営を受託する企業で、男性は営業部門から異動してきた管理職の同僚と一緒に業務に当たることになった。その同僚は対面営業の経験が豊富で、仕事に対して過剰なほどの自信を持ってい