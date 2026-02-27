チュッパチャプスの定番アソートに、春限定フレーバー「ホワイトピーチ」が加わります！発売日は2026年3月30日（月）で、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアで順次展開されます。その日の気分で味を選べる7フレーバー構成なので、通学や通勤のすきま時間にも取り入れやすい1本です。 チュッパチャプス「ザ・ベスト・オブ・フレーバー」 発売日：2026年3月30日（月）容量