寒さが増してクルマでの移動が増える12月は、年末年始の帰省・遠出に備えて「ナビを新調したい」「地図更新したい」という需要も高まりやすい時期だ。今回は、2025年12月のカー用品店売れ筋カーナビTOP10を紹介する。迷ったときは、実際に“選ばれているモデル”を基準にすると失敗しにくい。 ※2025年12月の販売データを元に記事を作成している。※同一製品は、メーカー公式の型番表記に合わせて