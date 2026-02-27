〈「知らない人からバカにされることも…」それでも元テレビマンの男性（21）が魔改造プリウスを溺愛する“意外すぎる経緯”〉から続く街で異彩を放つ改造車。そのド派手な見た目の裏には、オーナーたちの人知れぬ苦労がある。愛車に飽くなき情熱を注ぐ、彼らの意外な素顔に迫る！【画像】「車のために働いているようなもの」 軽自動車に総額400万円超のカスタム…！ ショッキングピンクに彩られた“bB”の内外観を一気に見る