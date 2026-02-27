2026年3月3日、定食チェーン「満天食堂」が福島県伊達市に新店舗をオープンします。福島市エリアへの初出店となる今回の新店は、地域の日常使いに寄り添う“満腹と満足”を軸にした展開です。仕事の合間のランチから家族の夕食まで、毎日通える定食店を目指した店舗設計が注目されています。 満天食堂「伊達店」 オープン日：2026年3月3日（火）所在地：福島県伊達市宮前27-1運営会社店舗数：38店舗価