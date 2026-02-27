人口10万人以下の中小地方自治体を対象にした情報基盤「KINBAN」が、2026年3月1日に新機能を加えて次のフェーズへ進みました。今回の進化は、地域情報の見える化だけでなく、都市との事業接続までを視野に入れた実行型モデルへの更新です。地方創生の議論で不足しがちな「つなぐ仕組み」を、機能として実装した点が注目されています。 KINBAN「ビジネスブリッジ機能」 新機能実装日：2026年3月1日対象