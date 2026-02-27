撮影・文藝春秋写真部――2015年から制作がはじまった、時代劇専門チャンネルオリジナル時代劇シリーズ「三屋清左衛門残日録」ですが、今作の「永遠の絆」で9作目を迎えました。改めて振り返ってみて、いかがでしょうか。【写真】この記事の写真を見る（4枚）北大路ここまで続けてこられたのは、ひとえに時代劇を愛してくださるファンの皆様がいたからだと思います。ものすごく貴重で、ありがたい存在です。そして皆様の愛情や応