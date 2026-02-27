2026年3月で東日本大震災から15年を迎える節目に、クレバリーホームが震災対応の実績と防災提案を改めて公開しました。千葉県君津市に本社を置く同社は、地震への強さだけでなく災害後も自宅で暮らし続ける設計を重ねてきた住宅ブランドです。「家を、人を、そして命を守る」という理念を、実災害データと具体設備の両方で示した内容になっています。 クレバリーホーム「震災15年の防災住宅提案」 発