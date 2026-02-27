「結果」か「プロセス」か。部下の育成においてリーダーが直面するこの普遍的な問いに、いま変化が起きている。『The Giver 人を動かす方程式』が話題の、元マイクロソフトの澤円氏が、よい褒め方と組織デザインの本質を解き明かす。【写真】この記事の写真を見る（4枚）（本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）◆◆◆◆©AFLO“結果しか褒めない”主義のマネージャーは多いが…仕事の場面では、結果を重視して褒めた