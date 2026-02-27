奈良の文化を東京で体験できる奈良まほろば館が、3月に注目企画をそろえます。巡礼文化に触れる講演、器をよみがえらせる金継、暮らしに役立つ発酵食の学びまで、テーマが幅広い構成です。会場はいずれも新橋の奈良まほろば館2階イベントルームAで、週末から平日まで参加しやすい日程になっています。 奈良まほろば館「3月イベント特集」 主な開催期間：2026年3月6日〜3月16日会場：東京都港区新橋1-8