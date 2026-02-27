愛知県の介護現場で働く外国人職員と受け入れ側の双方に向けた無料オンライン研修が、2026年3月に実施されます。研修は受け入れ体制づくりと技能向上の2コースで構成され、現場で起きやすいコミュニケーション課題と育成課題を同時に扱う内容です。人材不足が続く介護業界で、定着と戦力化を進めるための実務支援として活用しやすい事業です。 三幸福祉カレッジ「愛知県補助事業 外国人介護職員研修」