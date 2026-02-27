ノンフライカップ麺の人気ブランド「凄麺」から、塩と醤油の王道2品がそろって登場します。2026年3月16日に全国のスーパーマーケットやドラッグストアで発売されるのは、「淡麗の逸品 しおそば」と「王道の逸品 中華そば」です。どちらも熱湯4分で仕上がる設計なので、平日のランチや帰宅後の短時間ごはんにも合わせやすい新作です。 ニュータッチ「凄麺 淡麗の逸品 しおそば／凄麺 王道の逸品 中華そば」 &