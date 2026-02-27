新社会人のクルマ意識は「欲しい派」と「不要派」がはっきり分かれる結果になりました。2026年2月12日に実施された全国調査では、購入しない理由のトップが「お金」より「必要性の低さ」だった点が印象的です。通勤スタイルや家族支援の実態まで含めて見ると、若年層のクルマ観が一段と立体的に見えてきます。 リセールバリュー総合研究所「新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査」 調査対象年