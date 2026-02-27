〈「クソ客に嫌な思いさせられてた」なので男型のモンスターにはわりと強いのだ！〉から続く 文春オンラインで“なろう系”を読もう！「小説家になろう」の人気作『俺、勇者じゃないですから。〜VR世界の頂点に君臨せし男。転生し、レベル1の無職からリスタートする〜』のコミカライズです。MMOゲームに転生した主人公の冒険譚！【前編を読む】「クソ客に嫌な思いさせられてた」なので男型のモンスターにはわりと強いのだ