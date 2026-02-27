きょう2026年2月27日、『ポケットモンスター』が30周年を迎えました。日本だけでなく、世界中の人々を夢中にさせてきたポケモン。その歴史を振り返ります。■始まりは1996年当時のポケモンは151種類ポケモンの歴史がスタートしたのは、1996年2月27日。シリーズの原点となる『ポケットモンスター 赤・緑』が、ゲームボーイ対応ソフトとして発売されました。プレーヤーは、カントー地方のマサラタウンに暮らす主人公となり、たくさ