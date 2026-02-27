NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が2月16日放送の第96話より、「熊本編」に突入。そろそろ物語もクライマックスを迎える中、期待の新キャストとして俳優・蓮佛美沙子が登場する。蓮佛が演じるのは、ヘブン（トミー・バストウ）の同僚の英語教師ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）の妻・ラン。同じ西洋人の妻として、ヒロインのトキ（郄石あかり）と仲を深めていく役どころだ。【画像】「怖すぎる」「目の焦点が合ってな