イオンのプライベートブランド（PB）「トップバリュ」は、2025年度（26年2月期）の売上高が2ケタ増、約1・2兆円に達する見込みとなった。同社グループの価格戦略を象徴する「ベストプライス」がけん引し、価値訴求型の「メインストリ―ム」も同程度の伸びをみせている。2月25日に春の新商品・戦略発表会を開催。イオントップバリュの土谷美津子社長は「物価高が長引き、日々の暮らしの負担が増している。『トップバリュ』は単