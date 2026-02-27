西松建設とホテルオークラは、「オークラリゾート 箱根強羅」を2029年に開業する。建物は西棟が地上3階地下3階建て、東棟が地上4階建て。客室は西棟12室、東棟46室の計58室。バルコニーには大涌谷温泉を源泉とする露天風呂を備える。館内には眺望を楽しめる内風呂とドライサウナ、ミストサウナを備えた大浴場のほか、トリートメントルーム2室を設ける。食事は鉄板焼カウンターを併設したファインダイニングを中心に、ロビー隣接の