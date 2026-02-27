「明日！ アメリカからとんでもなく衝撃的な本が日本にやってきます！…」先日、担当編集者のXで話題を呼んだ一冊のマンガがあります。それは、『13歳からのメンタルヘルスの教科書』（カーラ・ビーン 著、精神科医さわ 監訳、御立英史 訳）。全米の学校や図書館で絶賛された話題のマンガが、ついに日本に上陸です！ 本書は、ボストンの中学校の美術の先生が、複雑な脳と心の仕組みをユーモアたっぷりのイラストで解説し、世界一わ