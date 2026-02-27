今オフにホワイトソックスに導入された温水便座。その価値を今永も問われた(C)Getty Imagesこのオフ、米球界内では、“ある日本製品”の存在が小さくないトレンドとなった。それはホワイトソックスが村上宗隆を獲得した際に、本拠地のクラブハウス内に導入した温水洗浄便座だ。【動画】今永昇太がオープン戦初登板で好投！空振り三振を奪った圧巻シーンを見るキッカケは本人の打診だった。MLB公式サイトの取材に応じたクリス・