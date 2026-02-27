All Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。31歳・年収700万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？ 今回は広島県に住む31歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。▼家族構成本人、妻（31歳）▼金融資産世帯年収