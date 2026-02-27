千葉県の50代女性・Mさんが忘れられないのは、20代の頃の出来事。混みあう電車で…忘れられないあの日の出来事混みあう電車の中で、急に吐き気に襲われて......。＜Mさんからのおたより＞小岩に住んでいた20代の頃のことです。ある日､帰宅時間で混み合う総武線に乗っていたら急に気分が悪くなってきました。吐きそうだったのですぐにでも降りたかったのですが、その時電車は平井―新小岩間を走行中。荒川を渡る時間が長く感じら