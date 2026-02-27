４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』が発売となるWEST.中間淳太さん。巻頭では「淳太の最好な過ごし方」と題し、朝・昼・晩と時間帯ごとに、おすすめの観光エリアを紹介。後半には台北市街を７つに分けたエリアガイド、高雄・台南・台中などへの小旅行も提案。大充実のガイドブックに込めた思いと、台湾ロケ秘話を伺いました。Q.台湾と中間さんの関係は？台湾人の父と台湾育ちの日本人の母の間に生まれ、小4から中3まで