きょうは西日本を中心に天気が下り坂となり、九州では雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本や北日本も雲が広がりやすく、北日本でも雨や雪の降る所がありそうです。全国的に雲が広がりやすく、九州は朝から雨が降りやすく、午後は四国や中国地方にも雨雲が広がりそうです。日中は九州を中心に、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。夜は近畿や北陸にも雨雲のかかる所がある見込みです。東北の太平洋側や、関東も千葉県の沿岸部