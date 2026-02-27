詐欺被害を未然に防いだとして、大分県警日田署は26日、大分銀行豆田支店に感謝状を贈った。署によると、今月9日、窓口業務に当たっていた支店長代理の古賀優子さん（53）が、ATMの利用に時間がかかっていた日田市内の60代男性に声をかけたところ、男性がスマートフォンを操作しながら投資名目で現金約50万円を振り込もうとしていたことが判明。詐欺ではないかと男性に説明し、署に通報した。橋本寛之署長から感謝状を受け取