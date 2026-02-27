岐阜市の公用車が本来入るべき任意保険に加入せず、交通事故を起こしていたことが分かりました。賠償金およそ45万円は市が公費で支払ったということです。岐阜市によりますと、河川課の職員が去年12月、公用車を運転中に交差点で乗用車と出合い頭に衝突しました。ケガ人はいませんでしたが、事故を起こした公用車は任意保険に加入しておらず、物損事故の賠償金およそ45万円は市が公費で支払いました。市では公用車は任意保