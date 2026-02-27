大分市は26日、同市佐賀関の大規模火災の復興関連事業費を含む2026年度一般会計当初予算案を発表した。被災地の高台に建設を予定する復興住宅については来年12月の完成を目指し、27年度分を含め10億4200万円の事業費を見込んでいる。市は被災者に対し、7月までに3回の意向調査を実施して、復興住宅の規模を確定する。火災は昨年11月18日に発生し、家屋などの建物194棟を焼いた。このうち自宅が焼けた94世帯が、市営住宅や民間