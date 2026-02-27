長年にわたって自然調査活動に携わり、大分県日田市立博物館協議会の委員長を務める古田京太郎さん（84）＝同市銭渕町＝が、社会教育功労者として文部科学大臣表彰を受けた。古田さんは今月18日、椋野美智子市長に報告するため市役所を訪れた。元教諭の古田さんはこれまで約50年間、同博物館の運営に関して助言する協議会の委員や委員長を歴任。「郷土日田の自然調査会」の一員としても、市内全域の動植物や樹木、水辺など自然