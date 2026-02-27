日本と台湾の学生が互いを理解し合い、国際的な視野を広げてもらう「アジア学生交流会議」が23日に始まった。熊本県、東京、台湾を巡りながら、計11日間で半導体産業や男女共同参画などをテーマに、企業視察や行政との意見交換などを通して学び合う。主催は民間の「アジア中東政治経済研究所」（東京、小山哲夫代表）。昨年に続き2回目の今回、日本側は22人が参加、県内からは熊本大、熊本学園大など計10人が加わった。24日