海上自衛隊佐世保地方総監部は26日、同僚隊員から現金を盗んだとして、佐世保基地業務隊に所属する20代の海曹士を懲戒免職処分とした。総監部によると、海曹士は2023年12月25日〜24年1月30日、当時所属していた部隊の居住区内で、隊員10人の財布から19万円を盗んだ。「父の借金返済と自身の食費のため盗んだ」と話しているという。