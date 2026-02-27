福岡県久留米市の「混声合唱団コールFLC」は3月8日午後2時から、第30回演奏会（西日本新聞社など後援）を同市の石橋文化ホールで開く。演奏会は4部構成。第4ステージでは弦楽アンサンブルなどを招き、フランスの作曲家ガブリエル・フォーレの「レクイエム」を披露する。ほかに「混声合唱のためのうた」、日本やイタリアの著名な歌曲を集めた「ホームソングメドレー」なども演奏する。指揮は遠山和良さん、ピアノは片岡和代さ