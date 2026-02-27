長崎県壱岐市は26日、総額247億5千万円に上る2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比1・9％減。3日開会予定の市議会定例会に当初予算案など22議案を提案する。主な事業は、小中学校の給食費無償化（中学校は26年度のみ）1億2212万円▽太陽光発電や燃料電池を活用した壱岐病院での実用化実証事業に3億2029万円▽俳人の夏井いつきさんを講師（予定）に全国の離島の小学生をネットワークで繋ぐ離島俳句甲子園事業（