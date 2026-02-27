かつて「肥前国」だった佐賀、長崎両県の歴史を地図や資料でたどる企画展「肥前国から世界へ佐賀と長崎のあゆみ」が、北九州市小倉北区のゼンリンミュージアムで開かれている。長崎での海外交易の様子を描いた絵図など27点を展示。1736年にフランスで作られた「長崎図」は、オランダ商館医ケンペルが持ち帰った地図を参考に、江戸幕府の出島周辺の警備体制などが記してある。江戸後期の「長崎港警備図」は、1804年にロシア