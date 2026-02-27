長崎県平戸市宮の町のスーパー跡地に26日、コンビニエンスストア「セブン−イレブン平戸宮の町店」が開店した。中心商店街の中で空き店舗状態が続いていたため、周辺住民からは歓迎の声が聞かれた。2021年4月にスーパー「エレナ平戸店」が閉店後、一帯は人通りが減り、買い物に困る住民も少なくなかった。午前7時の開店に一番乗りしたのは、帰省中の福岡大学2年、田中大和さん（20）。「帰るたびに気になっていたが、これでに