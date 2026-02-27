人気イラストレーター、田中かえさん（30）が長崎県平戸市の各地を歩き、インスピレーションを得て描いた作品を集めた「田中かえ平戸に現る展」が同市大久保町の平戸オランダ商館で開かれている。3月15日まで。田中さんは漫画家の手塚治虫さんや吾妻ひでおさんの画風に影響を受け、イラストを描き始めた。多摩美大卒業後、アイドルグループ乃木坂46やプロレスのエル・デスペラードなど、多彩なジャンルとコラボした作品なども