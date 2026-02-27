佐賀県は26日、直近1週間（16〜22日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は904人（前週比69人減）だったと発表した。1機関当たりの感染者数は37・6人。新型コロナウイルスの感染者数は9人（同2人減）。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は3人（同1人増）だった。（松本紗菜子）