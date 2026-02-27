佐賀県伊万里市は25日、市内で建て替え工事を進める公私連携型保育所2園に対する交付金支給額の計算を誤り、このうち1園に対して673万円の返還を求めていることを発表した。残る1園についても返還額の確定作業を進めている。市子育て支援課によると、交付額の基準となる進捗（しんちょく）率を積算する際、誤って施設の設計費用も工事の出来高に含め、実際には1％だったのに11％としていた。進捗率が上がったことによって交付